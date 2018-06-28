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МИД Кубы: заявления США об "акустических атаках" на дипломатов политически мотивированы

Международная панорама
28 июня, 22:22 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 28, июня. /ТАСС

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон неоднократно прибегал "к политической манипуляции для достижения своих целей"

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ГАВАНА, 28 июня. /ТАСС/. Куба считает политически мотивированными заявления Госдепартамента об "акустических атаках", которым якобы подверглись американские дипломаты в Гаване. Об этом заявил в четверг директор департамента США МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио.

"Госдепартаменту не удается скрыть политический характер заявлений о своих якобы пострадавших сотрудниках. На протяжении истории США не раз прибегали к политической манипуляции для достижения своих целей", - написал Фернандес де Коссио в Twitter.

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Он подчеркнул, что Куба обеспечивает безопасность всех иностранных дипломатов, в том числе американских, и оказывает Госдепартаменту помощь в расследовании причин появления проблем со здоровьем у его сотрудников.

В четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что, по данным правительства США, еще один дипломат, аккредитованный в Гаване, стал жертвой предполагаемых "акустических атак". Таким образом, как утверждает администрация США, в результате некоего внешнего воздействия в Гаване с ноября 2016 года пострадали в общей сложности 26 американских дипломатов. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха. Врачи позже подтвердили наличие у них этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

Ответственность за инциденты с дипломатами американские власти возложили на Кубу. В сентябре прошлого года США отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек ее дипмиссию в Вашингтоне. Сейчас в посольстве США на Кубе работают менее 20 дипломатов. В связи с сокращением персонала дипмиссия приостановила выдачу виз и занимается исключительно оказанием экстренной помощи американским гражданам. Обратиться за американской визой кубинцы могут только в посольства США в других странах.

Министерство иностранных дел Кубы несколько раз категорически отвергало причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами. Кроме того, власти островного государства ставят под сомнение сам факт того, что американские дипломаты действительно подверглись на Кубе каким-либо атакам.

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