AFP: Марокко отвергло идею создания центров приема мигрантов на территории страны

ТАСС, 28 июня. Марокко отвергло концепцию создания центров для размещения мигрантов за пределами ЕС и, в особенности, на территории своей страны. Об этом, как передает агентство AFP, заявил в четверг министр иностранных дел и международного сотрудничества королевства Насер Бурита.

"Марокко всегда отвергало и будет отвергать такие методы для решения вопроса миграционных потоков", - заявил Бурита после встречи с министром иностранных дел Испании Жозепом Боррелем. Он также добавил, что такие "простые решения" являются непродуктивными для решения проблемы миграции.

25 июня глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни призвал ЕС и такие транзитные страны, как Марокко, Тунис, Ливию, Мали, Мавританию, Чад и Алжир к тесному сотрудничеству в вопросе распределения потоков мигрантов. Политик также подверг критике распределение беженцев внутри ЕС и призвал обсудить на саммите ЕС возможности справедливого распределения беженцев между странами сообщества.

28 июня на саммите Евросоюза, который продолжится, 29 июня, лидеры европейских стран обсудили концепцию реформы европейской миграционной системы, в частности, создание в сопредельных с ЕС государствах центров по приему кандидатов на получение убежища в странах Евросоюза.