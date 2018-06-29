Премьер Нидерландов намерен затронуть тему крушения MH17 в ходе переговоров с Трампом

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Расследование крушения Boeing на Украине в 2014 году будет обсуждаться в ходе запланированных на 2 июля переговоров между Нидерландами и США на высшем уровне. Об этом сообщил в четверг голландский премьер-министр Марк Рютте в ходе подхода к прессе после завершения первой рабочей сессии саммита ЕС.

"Эта тема будет затронута в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе в Вашингтоне, - отметил глава голландского правительства. - Мы всегда имели полную поддержку со стороны американцев по этому вопросу, и мы благодарны им за это".

Он выразил надежду, что MH17 будет также обсуждаться в ходе встречи Трампа и президента РФ Владимира Путина. "Нидерланды выступают за диалог с Россией, но мы не должны забывать, что произошло в Крыму и на востоке Украины", - добавил Рютте.

Кроме того, премьер обратил внимание, что в ходе саммита в Брюсселе все европейские лидеры поддержали усилия Нидерландов по привлечению к ответственности виновных в крушении MH17. "Это был особый момент, он показал, что все в ЕС на стороне Нидерландов", - подчеркнул он.

Пассажирский Boeing -777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В Минобороны РФ заявили, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу. Несмотря на это 25 мая правительства Австралии и Нидерландов заявили о намерении привлечь Россию к государственной ответственности, которая должна предусматривать признание причастности российской стороны к трагедии и выплату компенсации родственникам погибших.

Трамп примет Рютте 2 июля в Белом доме. Как сообщило ранее голландское правительство, основными темами для обсуждений являются международная и двусторонняя торговля, инвестиции, а также сотрудничество в сфере обороны и безопасности.