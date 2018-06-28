WSJ: Трамп начал рассматривать кандидатуры на замену главе аппарата Белого дома

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп начал рассматривать кандидатуры на замену руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли. Последний, как ожидается, может уйти в отставку уже в ближайшее время, сообщила в четверг на своем сайте газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Трамп активно консультируется со своими помощниками по поводу того, кого ему стоит назначить на место Келли. Наиболее вероятными кандидатурами в настоящее время являются Ник Эйерс, занимающий пост главы аппарата вице-президента США Майкла Пенса, и директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни.

При этом, как подчеркивает издание, планы относительно отставки Келли пока не носят окончательного характера. Сам он, по данным газеты, заявлял коллегам, что не намерен оставаться на своем посту более года. Должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома Келли занял в конце июля 2017 года.

Источники газеты отмечают, что об отставке Келли может быть объявлено уже на этой неделе или же после возвращения Трампа из его поездки в Европу в середине июля.