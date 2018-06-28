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Земан: беженцам нужно помогать вне Европы

Международная панорама
28 июня, 23:53 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 28, июня. /ТАСС

Помощь может заключаться в электрификации, снабжении водой, строительстве школ и больниц, отметил президент Чехии

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ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан заявил в интервью пражскому телеканалу Barrandov, что беженцам из Африки, многие из которых по экономическим соображениям направляются в Евросоюз, следует помогать в странах исхода и ни в коем случае не допускать их в Европу.

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"В Африке концентрируются миллионы и миллионы экономических мигрантов, которых нельзя считать беженцами, - подчеркнул он. - Им нужно помогать у них на родине. Эта помощь может состоять в проведении электрификации, снабжении водой, строительстве школ и больниц. Но помогать им нужно вне пределов Европы".

Президент Чехии считает опасным для европейской культуры и граждан "старого континента" размещение беженцев из нехристианских стран.

"Эти люди не смогут ассимилироваться. Они не оживят наш рынок труда. Они статут только обузой для наших социальных программ. Кроме того, они разительно повысят уровень преступности [в Европе]", - сказал он.

Земан призвал к депортации не имеющих право на убежище беженцев, проникших в Евросоюз. "Это лекарство [от миграционного кризиса]. Эти люди должны быть возвращены в свои страны", - подчеркнул чешский лидер.

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