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СМИ: в южных районах Сирии вступило в силу прекращение огня на 12 часов

Международная панорама
29 июня, 0:05 дата обновления: 29 июня, 1:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Пока никаких официальных заявлений на этот счет со стороны командования вооруженными силами республики не поступало

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ТАСС, 29 июня. Сирийские войска и вооруженные группировки прекратили в пятницу огонь с 00:00 по местному времени (совпадает с мск) в южных районах страны. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, перемирие продлится 12 часов.

Со стороны командования вооруженными силами республики никаких заявлений на этот счет пока не поступало.

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) для восстановления контроля над южной провинцией Дераа и выхода к границе с Иорданией. Помимо террористов, войскам противостоят непримиримые формирования вооруженной оппозиции. 

Агентство SANA сообщило в четверг, что порядка 1,5 тыс. боевиков из так называемой Сирийской свободной армии сдались правительственным силам в местности Керим-эль-Джануби и Шаара на востоке провинции. В рядах этой группировки, контролировавшей большую часть Дераа, произошел раскол. По сведениям агентства, значительная часть боевиков склоняется к соглашению о локальном примирении с властями, однако полевые командиры, связанные с зарубежными спонсорами, препятствуют им.

В четверг в местности Хирбет-Газаля открыт гуманитарный коридор для выхода гражданского населения. Ранее заработали еще два коридора - в Даиле и Акдене. По ним выбрались несколько десятков сирийских семей, которые отправлены в центр временного проживания в Джбабе.

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