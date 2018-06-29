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Премьер Чехии: вопрос снятия с России санкций будет неизбежно поставлен на обсуждение ЕС

Международная панорама
29 июня, 0:37 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, июня. /ТАСС

Андрей Бабиш добавил, что для урегулирования сирийского кризиса необходима помощь Москвы

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ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз продвигается к тому, чтобы вынести на обсуждение вопрос о снятии экономических санкции в отношении России. Такое мнение высказал премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью, опубликованном в пятницу французской газетой Le Figaro.

Политик отвечал на вопрос, придерживается ли он того же мнения, что и президент страны Милош Земан, считающий необходимым отмену санкций, введенных против РФ.

"Все больше голосов раздается в поддержку идеи, что следует найти способ урегулировать возникшую проблему с санкциями. Потому что, если мы хотим добиться урегулирования сирийского кризиса, нам нужна помощь России. Италия и Австрия уже выступают за отмену санкций, и совершенно очевидно, что вопрос будет постепенно продвигаться к официальному обсуждению [в ЕС]. Тем более учитывая, что отношения Европы с Америкой [президента Дональда] Трампа портятся в результате коммерческих споров и опасного для старого континента введения пошлин", - сказал чешский премьер.

"Я очень внимательно смотрел одну из последних пресс-конференций президента Франции Эмманюэля Макрона и из его слов сделал вывод, что он намерен торговать с Россией. Его позиция, таким образом, мало чем отличается от позиции президента Чехии, которого теперь обвиняют в пророссийском курсе", - сказал Бабиш.

"Да, аннексия Крыма была негативным событием. Но следует признать, что введенные после этого санкции против РФ не срабатывают, - подчеркнул чешский премьер. - Сам я выступаю за то, чтобы в отношении России существовала и возможность ведения торговли, но чтобы и санкции оставались".

28-29 июня в Брюсселе проходит саммит ЕС, в повестке дня которого стоит и тема антироссийских санкций. Чехию на встрече представляет Бабиш.

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Персоны
Земан, Милош Бабиш, Андрей Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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Крым Санкции в отношении России
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