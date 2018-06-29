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Трамп опроверг утверждения о скорой отставке главы аппарата Белого дома

Международная панорама
29 июня, 0:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

Ранее The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что американский лидер ищет замену Джону Келли

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал неправдой утверждения газеты The Wall Street Journal о том, что он начал рассматривать кандидатуры на замену руководителю аппарата сотрудников Белого дома Джону Келли. Об этом заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс.

"Я говорила с президентом, он опроверг эту статью. Он заявил, что это неправда и что это сфабрикованные новости", - приводит слова Уолтерс пресс-пул Белого дома.

The Wall Street Journal сообщила в четверг со ссылкой на источники, что американский лидер ищет замену Келли. Газета отмечала, что последний может уйти в отставку уже в ближайшее время. В публикации утверждалось, что Трамп активно консультируется со своими помощниками по этому поводу. Наиболее вероятными кандидатами на замену Келли издание называло Ника Эйерса, занимающего пост главы аппарата вице-президента США Майкла Пенса, и директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни.

В материале отмечалось, что планы относительно отставки Келли пока не носят окончательного характера. Сам он, по данным газеты, заявлял коллегам, что не намерен оставаться на своем посту более года. Должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома Келли занял в конце июля 2017 года.

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