Источник: саммит ЕС приступит к обсуждению санкций против России в ближайшие часы

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза не приступали еще к обсуждению вопроса продления экономических санкций в отношении России, но планируют сделать это ночью. Об этом сообщил журналистам в кулуарах саммита источник в делегации одного из европейских государств.

"Нет, к санкциям еще не приступали", - сказал он.

Другой источник в Совете ЕС сообщил, что лидеры стран сообщества все-таки намерены продлить санкции этой ночью. "План таков: принять политическое решение о продлении санкций этой ночью", - отметил он.

В неофициальную повестку встречи глав государств и правительств ЕС входит вопрос продления санкций против России. Лидеры сообщества, как сообщил накануне журналистам представитель Совета ЕС, планируют продлить экономические ограничительные меры в отношении Москвы на полгода.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против некоторых российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года.

Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.