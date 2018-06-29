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Суд вынесет приговор бывшему советнику Трампа Пападопулосу 7 сентября

Международная панорама
29 июня, 1:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Пападопулосу инкриминируется дача ложных показаний сотрудникам ФБР

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Суд округа Колумбия 7 сентября вынесет приговор бывшему советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу. Об этом говорится в распоряжении суда, с которым в четверг ознакомился корреспондент ТАСС в электронной базе суда.

"Приговор будет вынесен 7 сентября 2018 года в 15:00 (22:00 мск) <...> судьей Рэндольфом Моссом", - сказано в документе. Таким образом суд удовлетворил просьбу, с которой на прошлой неделе обратился спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года.

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Пападопулос стал одним из первых бывших членов предвыборной кампании Трампа, которым Мюллер предъявил обвинения. Ему инкриминировалась дача ложных показаний сотрудникам ФБР. Эти показания касались, в частности, контактов с гражданкой России и неким профессором из Лондона, якобы имевшими выходы на российское руководство. В опубликованных командой Мюллера судебных документах отмечалось, что Пападопулос 31 марта 2016 года участвовал в совещании команды по национальной безопасности Трампа, на котором утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь "организовать встречу между Трампом и президентом [России Владимиром] Путиным".

30-летний Пападопулос в октябре 2017 года признал свою вину и начал сотрудничать со следователями. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, однако, по мнению экспертов, судья, скорее всего, ограничится штрафом и краткосрочным заключением.

Именно такой приговор был вынесен в апреле другому фигуранту дела, которым занимается Мюллер, - голландскому юристу Алексу Ван дер Зуаану. В феврале он признал свою вину в даче ложных показаний сотрудникам ФБР и спецпрокурора, отбыл наказание в виде лишения свободы сроком на 30 дней и заплатил штраф в размере $20 тыс. По версии следствия, дер Зуаан пытался скрыть, что контактировал в середине августа 2016 года с бывшим советником предвыборного штаба Трампа Ричардом Гейтсом, против которого Мюллер также выдвинул обвинения.

Мюллер приступил к расследованию в мае 2017 года. На данный момент им предъявлены обвинения 19 лицам, среди которых, помимо Пападопулоса и Ван дер Зуаана, четверо американцев и 13 россиян. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
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