Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Испания и Марокко будут тесно сотрудничать по миграционному вопросу

Международная панорама
29 июня, 1:37 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 29, июня. /ТАСС

Глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка также отметил, что Мадрид и Рабат "внедрят необходимые средства для обеспечения контроля миграционных потоков"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РАБАТ, 29 июня. /ТАСС/. Испания и Марокко продолжат тесное сотрудничество по вопросам противодействия нелегальной миграции и контроля границ. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявил в четверг в Рабате министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка по итогам переговоров со своим марокканским коллегой Абдельуафи Лафтитом.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

"Испания и Марокко осознают новые обстоятельства, определяющие миграционную проблематику, и продолжат очень тесное сотрудничество, как это делалось до сих пор", - подчеркнул Гранде-Марласка.

Глава испанского МВД также отметил, что Мадрид и Рабат "внедрят необходимые средства для обеспечения контроля миграционных потоков". "Две страны работают сообща на основе непрерывного диалога для принятия надлежащих, организованных мер с целью контроля наших границ", - добавил Гранде-Марласка. Испания работает над "поддержанием постоянного диалога с Марокко и согласованием всех мер и решений, нацеленных на сохранение прежнего уровня безопасности на границах", подытожил он.

Марокко и Испанию разделяет Гибралтарский пролив, через который ежегодно тысячи нелегальных мигрантов из Африки пытаются добраться до Евросоюза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Испания Марокко
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
7
Болельщики сборных Бельгии и Англии вместе отмечают окончание матча ЧМ в Калининграде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости