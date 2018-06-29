Испания и Марокко будут тесно сотрудничать по миграционному вопросу

РАБАТ, 29 июня. /ТАСС/. Испания и Марокко продолжат тесное сотрудничество по вопросам противодействия нелегальной миграции и контроля границ. Об этом, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, заявил в четверг в Рабате министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка по итогам переговоров со своим марокканским коллегой Абдельуафи Лафтитом.

"Испания и Марокко осознают новые обстоятельства, определяющие миграционную проблематику, и продолжат очень тесное сотрудничество, как это делалось до сих пор", - подчеркнул Гранде-Марласка.

Глава испанского МВД также отметил, что Мадрид и Рабат "внедрят необходимые средства для обеспечения контроля миграционных потоков". "Две страны работают сообща на основе непрерывного диалога для принятия надлежащих, организованных мер с целью контроля наших границ", - добавил Гранде-Марласка. Испания работает над "поддержанием постоянного диалога с Марокко и согласованием всех мер и решений, нацеленных на сохранение прежнего уровня безопасности на границах", подытожил он.

Марокко и Испанию разделяет Гибралтарский пролив, через который ежегодно тысячи нелегальных мигрантов из Африки пытаются добраться до Евросоюза.