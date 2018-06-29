СМИ: BAE Systems построит для Австралии девять противолодочных кораблей нового поколения

СИДНЕЙ, 29 июня. /ТАСС/. Британская компания BAE Systems выиграла контракт на строительство для Австралии девяти фрегатов (противолодочных кораблей) нового поколения на общую сумму 35 млрд австралийских долларов (около $26 млрд). Об этом в пятницу сообщила газета The Australian, уточнив, что соответствующее решение было принято днем ранее на заседании правительственного комитета по национальной безопасности.

Как отмечает издание, что речь идет о крупнейшей в истории Австралии программе строительства военных кораблей в мирное время.

Согласно информации газеты, строительство фрегатов типа 26 (корабль класса Hunter) будет вестись на верфях Аделаиды (Южная Австралия) в период с 2020 по 2042 год. Ожидается, что первый корабль поступит на вооружение в 2027 году. Длина нового фрегата - 149,9 метра, водоизмещение - 8800 тонн, он будет способен развивать скорость свыше 27 узлов. Ранее премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл объявил, что фрегаты будут оснащены не только системой противолодочной обороны, но и комплексами противоракетной обороны Aegis.

Желание стать субподрядчиками уже выразили около 500 австралийских компаний, ожидается, что реализация программы строительств кораблей создаст в стране свыше 4 тыс. новых рабочих мест.