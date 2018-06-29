CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что на предстоящей встрече в Хельсинки с главой российского государства Владимиром Путиным сможет достичь договоренности по Сирии, которая позволит как можно скорее вывести американские силы из этой ближневосточной страны. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN.

По словам его источников из числа официальных лиц, американский лидер, в частности, говорил о намерениях вывести войска США из Сирии в понедельник на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме. Лидеры подробно обсуждали ситуацию в ближневосточной стране.

"Как сообщил CNN один из источников, Трамп полагает, что сможет заключить сделку с президентом РФ Владимиром Путиным относительно так называемой закрытой зоны в юго-западной части Сирии, что позволит США выйти как можно скорее", - говорится в материале. По утверждению CNN, согласно предполагаемой договоренности, войска сирийских властей при поддержке РФ смогут установить контроль "над территорией вблизи границы с Иорданией".

При этом Трамп якобы рассчитывает получить гарантии относительно безопасности сирийской оппозиции, которая пользуется поддержкой США, а также ее свободного выхода из данного региона. Кроме того, американский лидер якобы рассчитывает добиться содействия Москвы в том, что касается ограничения присутствия пользующихся поддержкой Ирана сил на юго-западе Сирии.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, встреча президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения саммита.