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Палата представителей США продлила запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом"

Международная панорама
29 июня, 5:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Отмечается, что глава Пентагона может попытаться отменить это правило, если после консультаций с госсекретарем и директором нацразведки он решит, что сотрудничество крайне важно для безопасности США

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США приняла в четверг законопроект о военных ассигнованиях на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября), который продлевает уже действующий запрет для министерства обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт". Документ поддержали 359 конгрессменов, 49 высказались против.

Согласно тексту, министру обороны или любому другому должностному лицу Пентагона фактически запрещается "заключать контракты, меморандумы о понимании или корпоративные соглашения, а также давать гранты, предоставлять кредиты или кредитные гарантии "Рособоронэкспорту" и его дочерним структурам.

При этом глава министерства может попытаться отменить это правило, если он, после консультаций с госсекретарем и директором национальной разведки, решит, что сотрудничество с компанией крайне важно для безопасности США. Ему нужно будет перед этим заверить комитеты обеих палат Конгресса по делам вооруженных сил в том, что "Рособоронэкспорт" прекратил поставки летальной военной техники" правительству Сирии, "российские ВС покинули Крым" за исключением тех, которые могут оставаться там по договоренности между Москвой и Киевом, а якобы действующие на Украине "агенты РФ" прекратили предпринимать усилия "по дестабилизации" ситуации на востоке страны.

Согласно тексту законопроекта, общая казна Пентагона составит $606,5 млрд, еще $68,1 млрд предназначены отдельно на обеспечение военных операций США за рубежом, в том числе в Афганистане и Ираке. Из итоговой суммы в $675 млрд будет выделено $22,7 млрд на строительство 12 новых кораблей ВМС, а также $9,4 млрд на приобретение 93 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Прежде чем утвердить законопроект, конгрессмены единогласно одобрили к нему поправку, которая запрещает Пентагону использовать средства из своего бюджета на "приобретение товаров и услуг" китайских телекоммуникационных компаний ZTE и Huawei. Сотрудничество с ними законодатели из обеих партий назвали "риском для национальной безопасности".

Теперь свою версию законопроекта должен принять Сенат Конгресса США. Затем обеим палатам предстоит свести две версии в одну и только затем направить на подпись президенту.

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