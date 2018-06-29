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Саммит ЕС достиг соглашения по миграции

Международная панорама
29 июня, 5:36 дата обновления: 29 июня, 6:36 UTC+3

Переговоры длились почти 15 часов

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Yves Logghe

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза достигли соглашения по миграционному кризису. Об этом по итогам почти 15-часовых переговоров на саммите в Брюсселе сообщил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.

"Сделка по миграции достигнута", - сказал он.

Эту информацию подтвердил и глава Евросовета Дональд Туск. "Лидеры 28 стран согласовали итоговый документ, в том числе по миграции", - отметил он.

Лидеры ЕС с 15:00 четверга пытались выработать единый подход к решению миграционного кризиса, который был главной темой встречи. Виновником затянувшихся дискуссий стал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который спустя несколько часов заблокировал итоговый документ саммита из-за разногласий по этой проблеме.

Ранее Италия подготовила и представила собственный документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия". Среди главных требований Рима - пересмотр Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. Кроме того, Рим предлагал принудительно установить квоты приема мигрантов для членов ЕС. Странам, отказавшимся от таких квот, должно быть сокращено целевое финансирование из бюджета Евросоюза, настаивала Италия.

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Персоны
Туск, Дональд Беттель, Ксавье Конте, Джузеппе
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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