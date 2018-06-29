Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

Международная панорама
29 июня, 5:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Помпео заявил, что "КНДР ждет светлое будущее" в случае завершения процесса денуклеаризации

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в четверг по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Они обсудили продолжающиеся усилия по достижению нашей общей цели - полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала дипломат.

Госсекретарь в очередной раз заявил, что "КНДР ждет светлое будущее" в случае завершения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Помпео в разговоре с Ван И подчеркнул "неизменную важность соблюдения в полном объеме всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся Северной Кореи, особенно с учетом того, что они связаны с незаконным экспортом угля и импортом нефтепродуктов путем перегрузки с одного судна на другое, что запрещено ООН".

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили сотрудничество в связи с недавним инцидентом с консульством США в Гуанчжоу. В мае появились сообщения о том, что его сотрудник мог подвергнуться акустической атаке, подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали дипломаты США на Кубе. Правительство КНР подчеркнуло, что не обнаружило признаков акустической атаки на сотрудника американского консульства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ван И Помпео, Майкл (Майк)
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Куба Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
7
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости