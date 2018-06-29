Госсекретарь США обсудил с главой МИД КНР усилия по денуклеаризации Корейского полуострова

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в четверг по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Они обсудили продолжающиеся усилия по достижению нашей общей цели - полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала дипломат.

Госсекретарь в очередной раз заявил, что "КНДР ждет светлое будущее" в случае завершения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Помпео в разговоре с Ван И подчеркнул "неизменную важность соблюдения в полном объеме всех соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся Северной Кореи, особенно с учетом того, что они связаны с незаконным экспортом угля и импортом нефтепродуктов путем перегрузки с одного судна на другое, что запрещено ООН".

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили сотрудничество в связи с недавним инцидентом с консульством США в Гуанчжоу. В мае появились сообщения о том, что его сотрудник мог подвергнуться акустической атаке, подобной тем, от которых ранее, с точки зрения вашингтонской администрации, пострадали дипломаты США на Кубе. Правительство КНР подчеркнуло, что не обнаружило признаков акустической атаки на сотрудника американского консульства.