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ЕС усилит Frontex и выделит второй транш Турции в рамках пакта по беженцам

Международная панорама
29 июня, 6:03 дата обновления: 29 июня, 6:34 UTC+3

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что Евросоюз планирует усилить Агентство по контролю границ до 2020 года

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

© EPA-EFE/OMER MESSINGER

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза хотят в ближайшие годы усилить работу Агентства по контролю границ Frontex, а также выделить второй транш Турции в рамках соглашения по беженцам. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.

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"Мы дали понять, что мы хотим усилить Frontex, а именно до 2020 года", - сказала она. "Мы договорились, что второй транш для Турции будет выделен, потому что Турция многое обеспечивает для беженцев", - добавила Меркель.

Она также высказала мнение, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.

"Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться", - заявила канцлер. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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