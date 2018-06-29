ЕС усилит Frontex и выделит второй транш Турции в рамках пакта по беженцам

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Страны Евросоюза хотят в ближайшие годы усилить работу Агентства по контролю границ Frontex, а также выделить второй транш Турции в рамках соглашения по беженцам. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы дали понять, что мы хотим усилить Frontex, а именно до 2020 года", - сказала она. "Мы договорились, что второй транш для Турции будет выделен, потому что Турция многое обеспечивает для беженцев", - добавила Меркель.

Она также высказала мнение, что прибывающие в Европу мигранты не должны самостоятельно выбирать страну для проживания.

"Беженцы не должны принимать решения о том, в какой стране им оставаться", - заявила канцлер. Трансляция ее выступления велась на сайте Еврокомиссии.