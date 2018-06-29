Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: саммит ЕС решил продлить санкции против России

Международная панорама
29 июня, 6:15 дата обновления: 29 июня, 6:40 UTC+3

Собеседник агентства заявил, что дискуссия по этому вопросу была "очень короткой"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вид на здание Совета ЕС

Вид на здание Совета ЕС

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита.

"Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев", - сказал он.

Смотрите также

СМИ: Мэй призовет участников саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России

Помпео: США надеются убедить европейские страны в важности продления санкций против РФ

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против РФ на полгода

По словам дипломата, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации минских соглашений, к которым привязан санкционный режим сообщества в отношении РФ. "Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - добавил он.

После принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат. "В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил он.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль
Темы
Санкции в отношении России
Страны
Россия Франция Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США
3
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Все убитые в редакции Capital Gazette были сотрудниками издания
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости