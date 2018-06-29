Источник: саммит ЕС решил продлить санкции против России

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Главы государств и правительств стран Евросоюза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в Совете ЕС в кулуарах саммита.

"Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев", - сказал он.

По словам дипломата, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации минских соглашений, к которым привязан санкционный режим сообщества в отношении РФ. "Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений", - добавил он.

После принятия политического решения саммита ЕС должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат. "В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу", - пояснил он.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Действие двух первых санкционных блоков продлевается раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

На саммите также будет затрагиваться расследование крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.