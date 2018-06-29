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Мэй назвала важной договоренность лидеров ЕС по миграции

Международная панорама
29 июня, 6:44 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Как подчеркнула премьер Великобритании, договоренности касаются принятия более активных действий в отношении мигрантов в странах их происхождения

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала важным соглашение по миграции, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, отметив, что оно позволит предпринимать действия в странах происхождения беженцев.

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"До пяти утра у нас были очень затяжные дискуссии о важной теме миграции. Мы пришли к позитивному завершению дискуссий вокруг тех предложений, к которым в течение какого-то времени призывала Великобритания", - сказала она журналистам по завершении 15-часовых переговоров.

"Они [решения] касаются принятия более активных действий в отношении мигрантов в странах их происхождения, чтобы люди не совершали эти опасные поездки, во время которых они преодолевают многие километры, зачастую вручая себя в руки контрабандистов. Во время этих опасных поездок через Средиземное море, как мы видим, многие люди погибают. Решения по миграции важные", - отметила британский премьер, не приведя деталей достигнутой договоренности.

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Персоны
Мэй, Тереза
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Проблема нелегальной миграции в Европе
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