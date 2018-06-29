Мэй назвала важной договоренность лидеров ЕС по миграции

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала важным соглашение по миграции, достигнутое на саммите ЕС в Брюсселе, отметив, что оно позволит предпринимать действия в странах происхождения беженцев.

"До пяти утра у нас были очень затяжные дискуссии о важной теме миграции. Мы пришли к позитивному завершению дискуссий вокруг тех предложений, к которым в течение какого-то времени призывала Великобритания", - сказала она журналистам по завершении 15-часовых переговоров.

"Они [решения] касаются принятия более активных действий в отношении мигрантов в странах их происхождения, чтобы люди не совершали эти опасные поездки, во время которых они преодолевают многие километры, зачастую вручая себя в руки контрабандистов. Во время этих опасных поездок через Средиземное море, как мы видим, многие люди погибают. Решения по миграции важные", - отметила британский премьер, не приведя деталей достигнутой договоренности.