АВС: американский сенатор перед визитом в Россию заверил, что хотел бы быть ее другом

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана), который, как планируется, с группой других американских законодателей посетит Россию, хотел бы установления дружественных отношений с Москвой. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу ABC.

Кеннеди напомнил об утверждениях Вашингтона относительно приписываемого России вмешательства в выборы и в события на Украине. "А я бы предпочел быть другом России, это одна из вещей, о которых мы будем говорить. Я бы хотел в уважительной манере попросить россиян не выходить за рамки", - сказал он.

Сенатор-республиканец Ричард Шелби (от штата Алабама), который также едет в Россию, сообщил журналистам телеканала, что американские законодатели надеются на встречу с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Шелби отметил, что встречи еще не подтверждены.

На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшие дни визит в Россию совершит делегация Конгресса, в которую войдут члены Сената и Палаты представителей. По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.