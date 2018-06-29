Лидеры стран ЕС договорились реформировать Дублинское соглашение о распределении мигрантов

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз устанавливает новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземноморье, а также обязуется реформировать Дублинское соглашение о распределении беженцев. Об этом рассказал журналистам по завершении первого дня саммита ЕС в пятницу премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"Отныне Италия не одна. Устанавливается новый всеобъемлющий принцип оказания приема и спасения мигрантов. И признается главный принцип: любой прибывающий в Италию прибывает в Европу", - заявил Конте.

Накануне саммита среди главных требований Рима значился пересмотр Дублинского соглашения, согласно которому ответственность за прием мигрантов ложится на страну прибытия. "Признана необходимость реформирования Дублина, в том числе с учетом тех людей, которым оказывается помощь в море", - заявил в пятницу Конте.

Порядок помощи мигрантам, терпящим бедствие в Сицилийском проливе

Он отметил, что отныне ЕС устанавливает новые правила приема мигрантов, спасенных в Средиземноморье. Перечислив ряд положений из итогового документа, одобренного всеми 28 странами, Конте указал, что устанавливается общий порядок оказания помощи беженцам, терпящим бедствие в Сицилийском проливе.

"Операции [по спасению] теперь опираются на принцип разделения ответственности и будут координироваться странами совместно. Все корабли должны уважать законы и не вмешиваться в операции ливийской службы береговой охраны, главным образом корабли неправительственных организаций", - сказал Конте.

Кроме того, спасенные мигранты могут доставляться и в порты третьих стран (не обязательно итальянские), добавил премьер. Он также сообщил, что страны ЕС согласились создавать на добровольной основе на своей территории общеевропейские центры приема мигрантов, которые будут действовать при сотрудничестве с Управлением верховного комиссара по делам беженцев.

Финансирование фонда помощи африканским странам

Наконец, в итоговом документе содержится обязательство финансировать фонд помощи африканским странам, откуда происходит большинство мигрантов, прибывающих в Италию, как правило, по морю. Финансирование этого фонда было одним из требований Рима к ЕС. "После этого заседания [Европейского] совета Европа более крепкая и солидарная", - считает итальянский премьер.

Конте выразил удовлетворение итогами работы по миграционной проблеме. Саммитом учтены все требования Рима, который ранее предложил собственную "Многоуровневую европейскую стратегию" в подходах к миграционной политике.