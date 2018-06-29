АНБ США удаляет записи телефонных разговоров в связи с "техническими неисправностями"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Агентство национальной безопасности (АНБ) США удаляет свои базы с записями телефонных разговоров из-за неисправностей, приведших к сбору данных, которые ведомство не было уполномочено получать. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении АНБ.

В нем отмечается, что процедура удаления началась еще в мае после того, как "аналитики заметили технические неисправности в некоторых данных, полученных от поставщиков телекоммуникационных услуг". Записи датируются 2015 годом и были собраны благодаря Закону о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). АНБ не сообщает объем данных, которые оно собирается удалить.

В документе указано, что "основная причина проблемы с тех пор была решена" и не будет препятствовать в деле дальнейшей прослушки. Ведомство пояснило, что следует "определенному решению суда", а технические неисправности привели к сбору данных, которые оно "не было уполномочено получать".

АНБ является ведущей американской спецслужбой в области радиоэлектронной разведки и контрразведки. Оно занимается прослушиванием радиоэфира, телефонных линий, компьютерных и модемных систем и так далее. На ведомство возложены обязанности по обработке собранной информации, передаче полученных данных заинтересованным ведомствам для нужд внешней разведки и контрразведки, оказание разведывательной поддержки операциям американских ВС, а также проведение научных изысканий и внедрение разработок в области электронной разведки.

Вторая группа решаемых АНБ задач связана с выполнением контрразведывательных функций - это обеспечение безопасности линий связи, ведение внешней шифропереписки, разработка кодов и шифров для передачи секретной информации и специального оборудования связи.