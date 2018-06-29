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Саммиту ЕС удалось согласовать создание центров высадки мигрантов вне Европы

Международная панорама
29 июня, 6:54 дата обновления: 29 июня, 7:06 UTC+3

Канцлер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что многие страны ЕС настаивают на сокращении потоков мигрантов в Европу

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Участники саммита ЕС впервые смогли согласовать положение об организации вне Европейского союза центров высадки нелегальных мигрантов, которые направляются в Европу. Об этом заявил в пятницу журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

"Это была долгая дискуссия, и в ЕС есть по-прежнему разные подходы, но я рад, что есть много стран, которые настаивают на том, чтобы мы сократили потоки в Европу. Это не только Вишеградская группа (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - прим. ТАСС), но и Нидерланды, Дания, Болгария, те, кто выступил за сильную и активную внешнюю границу. Мы рады, что впервые удалось предусмотреть центры выгрузки [мигрантов] вне ЕС. Мы долгое время требовали, чтобы такие зоны безопасности или центры высадки существовали вне Европы, и эта идея осуществилась и присутствует в тексте", - отметил Курц.

По его словам, ЕС "удалось договориться о четких принципах работы для неправительственных организаций". "Этого долго требовала Австрия, и это стало правильным шагом в верном направлении", - добавил он. "Я рад, что мнение многих стран изменилось и удалось согласовать вещи, за которые нас два-три года критиковали, когда мы этого требовали. Однако нам придется в ЕС еще многое обсудить, потому что остались страны, которые преследуют другие цели", - заметил Курц.

Канцлер Австрии особо отметил, что его страна приняла уже слишком много людей и хочет сократить миграционные потоки. "Австрия - самая загруженная [мигрантами] страна в соотношении с численностью населения, мы приняли определенно больше, чем другие страны. Но мы рады, что есть решение сфокусировать внимание на внешних границах, что есть готовность создать центры размещения [мигрантов] вне Европы, что есть готовность работать лучше с ливийской береговой охраной и создать правила работы с НПО", - сказал Курц.

"Мы выступаем за то, чтобы людей размещали вне Европы, и теперь необходимо это реализовать", - заключил он.

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Персоны
Курц, Себастьян
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
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