Макрон заявил, что ЕС нашел "европейское решение" миграционного кризиса

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза нашли на саммите ЕС "европейское решение" миграционного кризиса. Об этом заявил по итогам 15-часовых дискуссий в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодняшний этап был важен. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения и триумф национальных решений, но сегодня мы получили европейское решение", - сказал он.

По его словам, достигнутое соглашение "позволит ЕС получить комплексный подход к решению миграционного кризиса, в частности посредством работы с третьими странами". "Это позволит лучше защищать наши границы, ужесточить правила приема беженцев", - отметил он, добавив, что Франция предложила на саммите новые идеи, которые были приняты.

