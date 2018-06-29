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Макрон заявил, что ЕС нашел "европейское решение" миграционного кризиса

Международная панорама
29 июня, 6:59 дата обновления: 29 июня, 7:33 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

По мнению президента Франции, достигнутое соглашение "позволит ЕС получить комплексный подход к решению миграционного кризиса"

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза нашли на саммите ЕС "европейское решение" миграционного кризиса. Об этом заявил по итогам 15-часовых дискуссий в Брюсселе президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Сегодняшний этап был важен. Многие предсказывали невозможность достижения соглашения и триумф национальных решений, но сегодня мы получили европейское решение", - сказал он.

По его словам, достигнутое соглашение "позволит ЕС получить комплексный подход к решению миграционного кризиса, в частности посредством работы с третьими странами". "Это позволит лучше защищать наши границы, ужесточить правила приема беженцев", - отметил он, добавив, что Франция предложила на саммите новые идеи, которые были приняты.
 

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Персоны
Макрон, Эмманюэль
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
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