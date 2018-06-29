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СМИ: госсекретарь США в первой декаде июля посетит Токио сразу после визита в КНДР

Международная панорама
29 июня, 7:11 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, июня. /ТАСС

Майкл Помпео приедет в Японию ориентировочно 7-8 июля

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ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь США Майкл Помпео намерен посетить в первой декаде июля Японию сразу же после своей поездки в Пхеньян. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Помпео посетит Японию ориентировочно 7-8 июля по дороге из Пхеньяна. Госсекретарь, как сообщается, проинформирует премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главу МИД страны Таро Коно о деталях диалога с руководством КНДР, в первую очередь о перспективах ликвидации ее ракетно-ядерной программы.

Глава МИД Японии Коно намеревался с 4 июля совершить длительное зарубежное польштурне, посетив Австралию, Грузию, Армению, Азербайджан и Польшу. Теперь в график этой поездки будут внесены изменения из-за визита Помпео в Токио.

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Персоны
Коно, Таро Абэ, Синдзо Помпео, Майкл (Майк)
Страны
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