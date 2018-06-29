СМИ: госсекретарь США в первой декаде июля посетит Токио сразу после визита в КНДР

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Государственный секретарь США Майкл Помпео намерен посетить в первой декаде июля Японию сразу же после своей поездки в Пхеньян. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

По их данным, Помпео посетит Японию ориентировочно 7-8 июля по дороге из Пхеньяна. Госсекретарь, как сообщается, проинформирует премьер-министра Японии Синдзо Абэ и главу МИД страны Таро Коно о деталях диалога с руководством КНДР, в первую очередь о перспективах ликвидации ее ракетно-ядерной программы.

Глава МИД Японии Коно намеревался с 4 июля совершить длительное зарубежное польштурне, посетив Австралию, Грузию, Армению, Азербайджан и Польшу. Теперь в график этой поездки будут внесены изменения из-за визита Помпео в Токио.