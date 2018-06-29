Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры стран Евросоюза призвали Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом говорится в документе по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

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"Саммит ЕС призывает Россию принять свою ответственность и полностью сотрудничать по всем усилиям по установлению правды, справедливости и ответственности", - отмечается в нем.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области на востоке Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В Минобороны РФ заявили, что ни один зенитный ракетный комплекс вооруженных сил никогда не пересекал российско-украинскую границу.