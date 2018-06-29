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Мэй рассчитывает на ускорение переговоров с ЕС о Brexit в ближайшее время

Международная панорама
29 июня, 7:22 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 29, июня. /ТАСС

Премьер-министр подчеркнула, что Лондон хочет такой сделки, которая будет выгодна как Великобритании, так и ее европейским партнерам

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем о Brexit ускорятся в самое ближайшее время. Об этом она заявила в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

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"Я подчеркнула, что мы хотим такой сделки, которая будет выгодна как Великобритании, так и нашим европейским партнерам и, если мы будем работать вместе, то сможем поддержать наше благосостояние и безопасность. Мы опубликуем нашу Белую книгу (официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта - прим. ТАСС) в ближайшее время. Я хочу, чтобы переговоры ускорились и активизировались после этого", - сказал Мэй.

Изначально, по информации британских СМИ, 150-страничный документ с подробным описанием будущих отношений Великобритании и ЕС планировалось опубликовать до саммита, однако этого не произошло. Теперь, как ожидается, Белая книга будет опубликована на следующей неделе.

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