Мэй рассчитывает на ускорение переговоров с ЕС о Brexit в ближайшее время

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает, что переговоры между Лондоном и Брюсселем о Brexit ускорятся в самое ближайшее время. Об этом она заявила в пятницу по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

"Я подчеркнула, что мы хотим такой сделки, которая будет выгодна как Великобритании, так и нашим европейским партнерам и, если мы будем работать вместе, то сможем поддержать наше благосостояние и безопасность. Мы опубликуем нашу Белую книгу (официальное правительственное издание, лежащее в основе подготовки законодательного акта - прим. ТАСС) в ближайшее время. Я хочу, чтобы переговоры ускорились и активизировались после этого", - сказал Мэй.

Изначально, по информации британских СМИ, 150-страничный документ с подробным описанием будущих отношений Великобритании и ЕС планировалось опубликовать до саммита, однако этого не произошло. Теперь, как ожидается, Белая книга будет опубликована на следующей неделе.