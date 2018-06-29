Саммит ЕС поручил Могерини подготовить к декабрю план борьбы с дезинформацией

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Лидеры 28 стран Евросоюза поручили главе дипломатии ЕС Федерике Могерини к декабрю подготовить план действий по борьбе с дезинформацией. Об этом говорится в заявлении саммита ЕС по итогам первого дня встречи лидеров стран сообщества в Брюсселе.

"Саммит приглашает Еврокомиссию и верховного представителя [по иностранным делам и политике безопасности] в кооперации со странами-членами представить к декабрю 2018 года план действий со специальными предложениями по борьбе с дезинформацией", - отмечается в документе.

В нем поясняется, что новый план действий должен включать, в частности, "соответствующие мандаты и эффективные ресурсы для стратегической коммуникационной команды внешнеполитической службы ЕС".

Евросоюз в марте 2015 года объявил о создании группы специалистов, которая должна "противодействовать искажению информации о политике Евросоюза", которое якобы имеет место в русскоязычном медийном пространстве. В первую очередь целевой аудиторией этой структуры должны были стать страны "Восточного партнерства" ЕС (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).

В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Документ под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в котором среди угроз называются, в частности, российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. В резолюции отдельно упоминались телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд "Русский мир" и Россотрудничество.