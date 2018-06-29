СМИ: Япония намерена оснастить свои ВМС подводными роботами для поиска мин

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оснастить ВМС страны подводными роботами, призванными находить мины, установленные на дне моря или под его поверхностью. Ассигнования на это предполагается выделить в 2019 финансовом году, а во флот новые устройства должны поступить в 2022 году, сообщает в пятницу газета Japan News.

Подводные роботы будут иметь длину около пяти метров и вес примерно тонну. Их предполагается размещать на беспилотных катерах, которые призваны действовать в опасных зонах, не ставя под угрозу жизни военных моряков. Роботы будут с помощью сонаров находить подводные мины и сообщать об их местонахождении. После этого мины предполагается уничтожать огнем с беспилотного катера.

Такие устройства будут частью оснащения эсминцев нового поколения, которые начнут поступать в ВМС Японии с 2022 года. Их главная задача, как сообщает газета, - оборона удаленных островов, которые, как полагают в Токио, могут быть при чрезвычайных обстоятельствах заняты иностранными войсками. Предполагается, что для защиты от японского десанта захватчики будут активно минировать районы, прилегающие к оккупированным островам.

Как отмечает газета, японские власти намерены уделить большое внимание беспилотным системам в своих планах модернизации вооруженных сил.