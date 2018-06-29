Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Япония намерена оснастить свои ВМС подводными роботами для поиска мин

Международная панорама
29 июня, 7:46 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, июня. /ТАСС

Подводные роботы будут иметь длину около пяти метров и вес примерно тонну

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Японии намерено оснастить ВМС страны подводными роботами, призванными находить мины, установленные на дне моря или под его поверхностью. Ассигнования на это предполагается выделить в 2019 финансовом году, а во флот новые устройства должны поступить в 2022 году, сообщает в пятницу газета Japan News.

Подводные роботы будут иметь длину около пяти метров и вес примерно тонну. Их предполагается размещать на беспилотных катерах, которые призваны действовать в опасных зонах, не ставя под угрозу жизни военных моряков. Роботы будут с помощью сонаров находить подводные мины и сообщать об их местонахождении. После этого мины предполагается уничтожать огнем с беспилотного катера.

Такие устройства будут частью оснащения эсминцев нового поколения, которые начнут поступать в ВМС Японии с 2022 года. Их главная задача, как сообщает газета, - оборона удаленных островов, которые, как полагают в Токио, могут быть при чрезвычайных обстоятельствах заняты иностранными войсками. Предполагается, что для защиты от японского десанта захватчики будут активно минировать районы, прилегающие к оккупированным островам.

Как отмечает газета, японские власти намерены уделить большое внимание беспилотным системам в своих планах модернизации вооруженных сил.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США
3
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
4
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Все убитые в редакции Capital Gazette были сотрудниками издания
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости