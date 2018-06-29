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В ходе индийско-американского диалога будут обсуждаться антироссийские санкции США и С-400

Международная панорама
29 июня, 8:01 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 29, июня. /ТАСС

Стороны пока не определили дату этой встречи

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 июня. /ТАСС/. Санкции США в отношении РФ, которые могут повлиять на поставки российских вооружений в Индию, станут темой для обсуждения в ходе предстоящего первого раунда индийско-американского диалога в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и обороны. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью индийскому телеканалу NDTV, которое транслируется в пятницу.

"Это как раз та причина, из-за которой создали диалог "два плюс два", - чтобы иметь возможность обсуждать проблемы, такие как эта, и решать их вместе", - сказала Хейли, комментируя намерение Нью-Дели приобрести российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400, что вызвало недовольство Вашингтона.

"Мы, конечно, понимаем, что Индия имеет длительные отношения с Россией, - отметила Хейли. - Но Соединенные Штаты должны действовать в отношении того, что мы считаем проблемами. Поэтому Конгресс решил действовать и ввести санкции".

Как ранее сообщили индийские СМИ, Россия и Индия в мае согласовали условия поставки С-400 на $6 млрд. Вашингтон против этой сделки, однако Нью-Дели заявил, что не намерен отказываться от покупки российских ЗРС, которые эффективны против большого количества воздушных целей, в том числе американских истребителей F-18 и F-35.

Первоначально встреча глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии была намечена на 6 июля и должна была пройти в американской столице. Однако в минувшую среду Вашингтон отложил эту встречу. Стороны в ближайшее время намерены определить новую дату проведения диалога.

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Персоны
Хейли, Никки
Темы
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