Пентагон разработал "говорящие листовки" для распространения на территории противника

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Технические специалисты Командования специальных операций ВС США (USSOCOM) создали так называемые говорящие листовки, которые предполагается распространять среди гражданского населения на подконтрольной противнику территории или среди военнослужащих неприятеля. Об этом сообщило сетевое издание Defense One.

USSOCOM, как стало известно изданию, подготовило экспериментальный образец листовки - толщиной в четыре стандартных печатных листа и содержащей аудиоинформацию продолжительностью звучания в полминуты - и теперь ведет поиски компании, которая доработала бы этот образец для использования таких листовок в боевых условиях. Последнее предполагает в том числе и возможность их "печатания" на передовой. Листовка может содержать и письменное послание, для которого на ней отведено место.

По словам представителя USSOCOM Райена Брауна, к новому пропагандистскому продукту Пентагона предъявляются такие требования, как прочность, устойчивость к воздействию различных погодных условий и способность к "отсылке" обратного сигнала о получении ее адресатом. В перспективе - если указанные требования будут соблюдены - рассматривается возможность подготовки "говорящих листовок" для воздействия на отдельные небольшие группы или даже на одного конкретного человека.

Такая адресная ориентация "говорящих листовок", указывает издание, существенно облегчит планирование и проведение операций военно-информационного обеспечения, осуществляемых одноименным управлением ВС США - MISO. Это управление, по оценкам издания, гораздо менее известно, чем различные спецподразделения, проводящие боевые операции, но его роль из года в год возрастает в том числе и в планировании военных акций. В частности, такая психологическая операция при участии MISO была успешно проведена против угандийской националистической повстанческой группировки Господня армия сопротивления (Lord’s Resistance Army), многие бойцы которой оставили своих командиров под воздействием оказанного на них "пропагандистского давления".

Но проведение таких операций в условиях джунглей, существенно усложняется в силу плохой досягаемости адресата. Преодолению этой преграды и должна содействовать "говорящая листовка", способная донести требуемую информацию и до неграмотных людей, заявили в USSOCOM.