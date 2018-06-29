Мун Чжэ Ин: успехи диалога с Пхеньяном основаны на мощи союза Сеула и Вашингтона

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Последние позитивные сдвиги в диалоге с КНДР во многом основаны на прочности союза между Вашингтоном и Сеулом. Об этом говорится в приветственном послании, которое в пятницу направил американскому военному командованию президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по случаю перевода штаба вооруженного контингента США в стране на новую базу.

"Успехи встреч лидеров США и Республики Корея с руководителем Северной Кореи основывались на мощном давлении, которое оказывает на Север наш прочный военный союз", - приводит слова документа японский телеканал NHK.

Штаб контингента вооруженных сил США в стране до сих пор находился в центре Сеула. 29 июня он был переведен на базу Кемп-Хамфри в городе Пхёнтэк в 60 км к югу от столицы Южной Кореи.

Это одна из самых крупных американских военных баз за пределами Соединенных Штатов. Площадь Кемп-Хамфри - примерно 15 кв. км, она может принять почти 33 тыс. военнослужащих и членов их семей.

В настоящее время в Южной Корее находится американский контингент численностью около 28,5 тыс. человек. Министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Сеул 28 июня сообщил, что эта группировка пока сокращаться не будет, несмотря на активизацию контактов с КНДР.