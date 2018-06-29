Страны ЕС договорились об ужесточении контроля за миграцией и добровольном распределении

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Евросоюз намерен ужесточить контроль за миграционными потоками, рассмотрев возможность создания региональных фильтрационных центров за пределами ЕС, а также на добровольной основе распределить тех, кто уже находится на территории содружества, по учреждениям, где по ним будет принято окончательное решение. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по миграции, опубликованном в пятницу.

В документе говорится, что для "окончательного разрушения бизнес-модели нелегальных перевозчиков" все страны - участницы ЕС должны сообща разработать новый подход к спасению найденных в море мигрантов. "Саммит уполномочил Еврокомиссию и Совет ЕС на министерском уровне оперативно рассмотреть концепцию региональных платформ для высадки в тесном сотрудничестве с соответствующими третьими странами, а также Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организацией по миграции (МОМ), - гласит заявление. - Такие платформы [будут] функционировать с оглядкой на частные ситуации, соответствуя международному праву и не создавая при этом эффекта притяжения [для других мигрантов]". Где конкретно будут создаваться эти учреждения и что они будут из себя представлять, в документе не уточняется.

"На территории ЕС всем спасенным, согласно международному праву, помощь должна оказываться на основе общих усилий по переводу их исключительно на добровольной основе в контролируемые центры внутри стран-участниц, где быстрая и безопасная обработка данных при полной поддержке ЕС позволит отделить [экономических] мигрантов от тех, кому действительно требуется международная защита", - постановили участники саммита. В отношении тех, кого не депортируют, будет "применен принцип солидарности", и "все меры по перемещению и переселению будут осуществляться на добровольной основе без ущерба реформе Дублинских соглашений (на основе которых функционирует миграционная система ЕС - прим. ТАСС)". Последнее особенно важно на фоне отсутствия упоминания принудительных квот по приему беженцев, против которых активно выступали многие страны ЕС.

"Евросоюз продолжит поддерживать Италию и другие государства на внешних рубежах содружества. Будет увеличена и поддержка региону Сахеля (Южная Сахара и прилегающая к ней территория - прим. ТАСС), ливийской береговой охране, южным и приморским сообществам", - отмечается в заявлении. Особенно подчеркивается недопустимость помех операциям береговой охраны Ливии со стороны других судов, находящихся в Средиземном море.

Более эффективная фильтрация

"Саммит напоминает странам - участницам Евросоюза, что они должны эффективно контролировать внешние границы содружества при материальной поддержке ЕС", - гласит текст документа. Помимо этого, в нем подчеркивается необходимость "серьезно активизировать усилия по выдворению экономических мигрантов". "Мы приветствуем намерение Еврокомиссии выдвинуть законодательные инициативы для более эффективной и последовательной европейской политики возвращения людей", - говорится в заявлении.

Также в нем указывается на опасность для общеевропейской системы приема беженцев и Шенгенской зоны, которую создают бесконтрольные перемещения мигрантов внутри Евросоюза. В связи с этим к странам направлен общий призыв укреплять сотрудничество для предотвращения таких передвижений.

Реформирование же системы приема беженцев, на котором давно настаивают многие члены ЕС, согласно заявлению по итогам первого дня саммита, "существенно продвинулось", а "ряд документов практически финализирован". "Необходим консенсус по реформе Дублинских соглашений, основанный на балансе ответственности и солидарности, дополнительного рассмотрения заслуживает предложение по процедуре приема беженцев, - говорится в документе. - Отчет о прогрессе будет представлен на саммите в октябре".

Больше денег Африке и Турции

Страны ЕС договорились активнее выделять средства на сдерживание миграционных потоков странам, из которых беженцы прибывают на территорию содружества, упомянув, в частности, Марокко. Саммит одобрил второй транш для Турции в рамках программы по содержанию беженцев в этой стране, а также постановил выделить €500 млн в фонд помощи Африке из общеевропейского резервного фонда, призвав страны-участницы внести и свой личный вклад.

"Решение проблемы миграции на корню требует партнерства с Африкой, направленного на существенную социально-экономическую трансформацию континента, основываясь на принципах и целях, определенных африканскими странами в "Повестке дня 2063" (глобальная стратегия Африканского союза, принятая в 2013 году - прим. ТАСС.), - говорится в итоговом заявлении стран ЕС. - Особый упор должен быть сделан на образование, медицину, инфраструктурные проекты, инновации, грамотное управление и усиление роли женщин".