Премьер Южной Кореи призвал к сотрудничеству СМИ двух корейских государств

ТАСС, 29 июня. Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в пятницу выразил надежду на то, что агентство Yonhap будет сотрудничать с агентством ЦТАК для достижения конечной цели примирения и воссоединения двух стран. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на главу правительства.

"Я с нетерпением жду, когда Yonhap совместно с ведущим агентством КНДР будут сообщать о новостях", - приводит информагентство выдержки из выступления Ли Нак Ёна на форуме по мирному объединению Корейского полуострова в Сеуле.

"Мне известно, что Yonhap создало специальную группу, которая работает над созданием института по исследованию роли СМИ в процессе объединения и подготовительного комитета для открытия отделения в Пхеньяне", - сообщил премьер-министр Республики Корея.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.