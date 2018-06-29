СМИ: перемирие на юге Сирии предусматривает сдачу боевиками тяжелых вооружений

ТАСС, 29 июня. Прекращение огня между сирийскими войсками и вооруженными группировками в южных районах страны предоставляет боевикам время для выполнения условий капитуляции. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Mayadeen.

По его информации, перемирие вступило в силу 29 июня в 00:00 по местному времени (совпадает с мск) на юге Сирии и продлится 12 часов. За этот период бандформирования должны сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения и вступить в переговоры о заключении локального примирения. По условиям капитуляция, боевики должны передать сирийским властям контрольно-пропускной пункт Насиб на границе с Иорданией, который находится на шоссе Дамаск-Амман.

По свидетельству телеканала, над рядом населенных пунктов в южной провинции Дераа с утра были подняты сирийские национальные флаги. Местные жители обратились к сирийским военнослужащим взять их селения под свою защиту.

Сотни боевиков из так называемой Сирийской свободной армии уже сдались правительственным силам на востоке и севере провинции. В рядах этой группировки, контролировавшей большую часть Дераа, произошел раскол. Значительная часть боевиков склоняется к соглашению о локальном примирении с властями, однако полевые командиры, связанные с зарубежными спонсорами, препятствуют им.

18 июня сирийские войска начали операцию против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и сражающихся на ее стороне непримиримых формирований для восстановления контроля над южной провинцией Дераа и выхода к границе с Иорданией.

В четверг правительственные силы освободили город Хирак и ряд сел в окрестностях административного центра Дераа (110 км от Дамаска). Ранее в их руки перешли северо-восточные районы на границе с провинцией Эс-Сувейда.