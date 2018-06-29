Пентагон не уточняет, предусматривают ли новые планы США вывод ударных систем в космос

ВАШИНГТОН, 29 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американское министерство обороны отказывается уточнить, предполагают ли новые планы США размещение ударных систем в космосе.

Прокомментировать этот вопрос в свете намерения Вашингтона создать Космические силы ТАСС попросил главу Командования боевого применения ВВС США генерала Джеймса Холмса, который провел в четверг встречу с небольшой группой журналистов. "Космические силы - это еще один политический вопрос. Заниматься его решением будет не Боевое командование ВВС", - сказал в ответ военачальник.

При этом он, впрочем, признал, что ВВС уже принимали в последние пару лет решения по перестройке своего бюджета, направленные на переход к операциям сразу в нескольких оперативных пространствах, включая космическое. "Мы предприняли определенные действия, касающиеся наших недавних бюджетов. Один из таких шагов - это переход к операциям сразу в нескольких оперативных пространствах, концентрация нашего внимания на том, чтобы свести все оперативные пространства воедино, успешно действовать в такого рода боевых операциях", - заявил Холмс. "А другой момент, - подчеркнул он, - это ускорение развития инструментов, которые потребуются США, чтобы действовать в космосе как в пространстве, за доминирование в котором идет борьба".

"Думаю, в нашей стране и других странах есть понимание того, что космос - это пространство, за которое идет борьба. И ВВС [США] пытаются гарантировать, что у нашей страны есть ресурсы и инструменты, позволяющие действовать в этом оспариваемом пространстве и за его пределами", - отметил генерал.

Решение Трампа

Распоряжение о формировании Космических сил отдал Пентагону 18 июня президент США Дональд Трамп. Речь идет о создании нового полноценного вида Вооруженных сил США.

"Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать в космосе. Это очень важно. Поэтому я даю прямо сейчас указание министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию Космических сил в качестве шестого вида ВС страны", - провозгласил хозяин Белого дома.

По словам Трампа, "Космические силы будут представлять самостоятельный вид ВС". Нынешний глава администрации США уже неоднократно высказывал идею формирования таких сил.

Пентагон не в восторге

Ранее в Конгрессе США при обсуждении бюджета Пентагона поднимался вопрос о создании вида ВС специально для космоса, но данная идея была отклонена. Против этого, в частности, выступали министр обороны Джеймс Мэттис и командование ВВС. "Я не хотел бы создавать в минобороны, которое представляет собой гигантский бюрократический аппарат, еще одну бюрократию", - пояснял глава военного ведомства. Кроме того, он заверял, что осознает всю сложность проблем, связанных с перспективами создания нового вида ВС.

Министр и начальник штаба ВВС Хезер Уилсон и генерал Дэвид Голдфин указывали, что их вид ВС способен выполнять поставленные задачи по обеспечению превосходства в космосе без формирования самостоятельных Космических сил. "Бюджет ВВС позволяет форсировать наши усилия, направленные на то, чтобы мы имели и дальше возможность действовать в космосе и одерживать там победу. В ВВС этим занимается ряд подразделений", - отмечала весной Уилсон. А Голдфин напоминал, что ВВС успешно отвечают за военные космические программы с середины 1950-х годов.

Длительный процесс?

В свою очередь директор Проекта обеспечения безопасности воздушно-космических систем при вашингтонском Центре стратегических и международных исследований Тодд Харрисон констатировал, что ВВС и Пентагон в целом "вряд ли" будут теперь "открыто выступать" против инициативы, предусматривающей формирование Космических сил, когда президент недвусмысленно дал понять, что те "должны быть созданы".

То, что Пентагон "понял распоряжение президента", подтвердила и пресс-секретарь данного ведомства Дана Уайт. "Наше руководство приступит к работе над этим вопросом", - пообещала она. Уайт добавила, что это будет "целенаправленный процесс", имеющий "последствия для разведывательных операций ВВС, Сухопутных войск, Корпуса морской пехоты и ВМС". Пятым видом американских ВС является Береговая охрана.

По данным интернет-портала Military.com минобороны должно к августу представить свои соображения Конгрессу о том, сложно ли будет сформировать Космические силы.

Как подчеркнул Харрисон, ясно одно - на это могут уйти годы. "Потребуется выделить необходимые средства, и в данном случае не обойтись принятием соответствующей поправки к какому-либо бюджетному законопроекту. Придется, скорее всего, готовить отдельный законопроект. И я думаю, что Конгресс приступит к решению данного вопроса, в лучшем случае, не ранее следующего года", - заметил специалист.

К тому же, согласно его выводам, ВВС не располагают достаточным количеством подготовленных кадров для формирования самостоятельного вида ВС. "Потребуется много специалистов в области космоса, которых и в настоящее время ВВС не хватает", - убежден эксперт. По его оценкам, речь может идти дополнительно о 15-20 тыс. военных и гражданских служащих.