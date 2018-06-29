Македония получит приглашение в НАТО только после урегулирования спора с Грецией

ТАСС, 29 июня. НАТО не может принять в свои ряды Македонию до тех пор, пока она не урегулирует спор о своем государственном наименовании с Грецией. Об этом заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Македонии Зораном Заевым в Брюсселе.

"Как только внутренние процессы завершатся и соглашение между Скопье и Афинами будет финализировано, тогда мы пригласим вас в НАТО. Без финализации я не вижу, как ваша страна могла бы вступить в НАТО в обозримом будущем", - сказал он.

"Это внутренний процесс и не мне озвучивать мнение на этот счет. Мы пригласим БЮРМ (Бывшую югославскую Республику Македония) к началу переговоров о приеме уже на саммите в июле, я уверен в этом, и они смогут вступить в НАТО, как только их внутренние процессы завершатся", - заявил Столтенберг. В то же время он добавил, что даже при всех благоприятных обстоятельствах невозможно назвать точные сроки вступления страны в альянс.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония, однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его.