Правительство Армении хочет придать новый импульс отношениям с Россией

ЕРЕВАН, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Армении намерено придать новый импульс развитию дружественных отношений с Россией. Об этом говорится в приветственном слове армянского премьера Никола Пашиняна участникам седьмого российско-армянского межрегионального форума, который открылся в пятницу в Ереване.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, пленарное заседание форума открыл министр территориального управления и развития Армении Сурен Папикян, зачитавший приветственное слово от имени Пашиняна. Возглавляемое Папикяном ведомство выступило организатором форума вместе с Министерством экономического развития России.

"Возглавляемое мною новое правительство решительно настроено придать новый импульс развитию дружественных отношений между нашими странами. Надеюсь, предложения и рекомендации, высказанные в ходе форума, найдут свое практическое применение", - говорится в приветственном слове армянского премьера.

В свою очередь глава российской делегации, министр культуры РФ Владимир Мединский зачитал приветственное слово от имени президента России Владимира Путина. Глава государства отметил, что Россию и Армению связывают прочные узы дружбы и стратегического партнерства.

По итогам пленарного заседания был подписан план мероприятий к программе межрегионального сотрудничества между правительствами России и Армении на 2018-2021 годы. Еще одно соглашение - о взаимодействии в сфере информационной безопасности - подписали Российско-Армянский университет и Group-IB.

В ходе форума будут рассмотрены вопросы углубления торгово-экономических связей между регионами России и Армении в условиях цифровизации таких сфер, как агропромышленность, транспорт, туризм, гуманитарное сотрудничество. Также будет проведена биржа контактов, в ходе которой представители российских деловых кругов и организаций смогут наладить взаимодействие с потенциальными армянскими партнерами. Во время форума состоится пятое заседание совместной рабочей группы по вопросам российско-армянского межрегионального сотрудничества Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией.