МИД Турции возложил ответственность за нарушение договоренностей в Дераа на РФ, США и Иран

АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возложил на Россию, США и Иран ответственность за нарушение договоренностей в сирийской провинции Дераа, где российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает боестолкновения между вооруженными группировками. С соответствующим утверждением он выступил в пятницу в эфире телеканала NTV.

"Россия, Иран и США ответственны за нарушения договоренностей по югу Сирии, они должны сделать что-то, чтобы остановить режим [Башара] Асада", - сказал Чавушоглу.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Иордания не смогли выполнить свои обязательства по поддержанию режима прекращения боевых действий в южной зоне деэскалации в Сирии.