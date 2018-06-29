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МИД Турции возложил ответственность за нарушение договоренностей в Дераа на РФ, США и Иран

Международная панорама
29 июня, 12:12 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу добавил, что Москва, Вашингтон и Тегеран "должны сделать что-то, чтобы остановить режим Асада"

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АНКАРА, 29 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу возложил на Россию, США и Иран ответственность за нарушение договоренностей в сирийской провинции Дераа, где российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии отмечает боестолкновения между вооруженными группировками. С соответствующим утверждением он выступил в пятницу в эфире телеканала NTV.

"Россия, Иран и США ответственны за нарушения договоренностей по югу Сирии, они должны сделать что-то, чтобы остановить режим [Башара] Асада", - сказал Чавушоглу.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Иордания не смогли выполнить свои обязательства по поддержанию режима прекращения боевых действий в южной зоне деэскалации в Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Персоны
Асад, Башар Хафез Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Иран Сирия Турция Россия Иордания
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