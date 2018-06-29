ЕС призвал Лондон представить 2 июля позицию по остающимся проблемам Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Брюссель призвал Лондон в понедельник 2 июля представить свою позицию на переговорах по остающимся проблемам выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье по прибытии на саммит 27 стран ЕС (без Великобритании) по этой проблеме.

"Времени [на переговоры] осталось очень мало. Я хочу пригласить Великобританию представить [свою позицию по остающимся проблемным вопросам] в понедельник", - подчеркнул Барнье.

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода - 29 марта 2019 года. Главной проблемой там остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией, и остающейся в ЕС Ирландией. Реального прогресса на этих переговорах не удается достичь с марта.