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Мэй: жизни европейских граждан могут оказаться под угрозой из-за срыва сделки по Brexit

Международная панорама
29 июня, 12:28 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, июня. /ТАСС

Премьер Британии считает, что текущая переговорная позиция ЕС может негативно сказаться на сотрудничестве сторон в сфере борьбы с терроризмом

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ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Жизни европейских граждан могут оказаться под угрозой, если Великобритания и Евросоюз не смогут достигнуть соглашения по условиям Brexit. С таким предупреждением на саммите ЕС в Брюсселе выступила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, информирует в пятницу газета The Daily Telegraph.

Глава британского правительства указала, что текущая переговорная позиция ЕС может негативно сказаться на сотрудничестве сторон в сфере борьбы с терроризмом. "Это не то, чего хочу я, и не думаю, что это то, чего хотите вы. Я настоятельно призываю обсудить, что в лучших интересах ваших и моих граждан", - сказала она, обращаясь к 27 лидерам ЕС.

Издание отмечает, что участники саммита отчитали Мэй за промедление в представлении видения Великобритании относительно итогового результата Brexit, по которому кабинет министров еще не пришел к единому мнению. Местные наблюдатели отмечают, что вопросы безопасности и борьбы с терроризмом остаются чуть ли не единственными козырями в руках британского премьера, поскольку переговоры Лондона и Брюсселя по будущим торговым отношениям зашли в тупик, не было найдено также решение проблемы границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

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Персоны
Мэй, Тереза
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