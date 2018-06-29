Турция не прекратит торговое сотрудничество с Ираном из-за позиции США

ТАСС, 29 июня. Турция не намерена разрывать торговые отношения с Ираном из-за одностороннего решения США о санкциях против ИРИ. Об этом в пятницу заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Если США принимают самостоятельное решение [о взаимодействии с другими странами], это не значит, что остальные государства должны ему следовать. Например, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, но ЕС не сделал этого", - напомнил Чавушоглу. Он указал, что "если другая страна принимает неверные односторонние решения, то Турция не обязана к ним присоединяться".

"Другие страны могут говорить, что прекращают торговлю с Ираном, но Турция не станет разрывать торговое сотрудничество с этим государством. Страна, наложившая санкции [на Иран], не сможет наказать другие государства, которые не примкнули к ним. Мир уже не такой и таким не будет", - сказал министр.

Чавушоглу также предостерег от необдуманных шагов в отношении Ирана. "Любые негативные процессы в Иране повлияют на весь регион, на Турцию, Ирак, Сирию. Дестабилизация и хаос в Иране не пойдет на пользу никому: ни ЕС, ни другим странам. Иран - наш важный партнер, и мы продолжим с ним сотрудничать, хоть у нас и есть некоторые разногласия", - подчеркнул глава МИД Турции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и анонсировал новые санкции, убеждая европейские страны в необходимости обязательно присоединиться к этим мерам.