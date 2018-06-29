Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Турция не прекратит торговое сотрудничество с Ираном из-за позиции США

Международная панорама
29 июня, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу также предостерег от необдуманных шагов в отношении Тегерана

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Турция не намерена разрывать торговые отношения с Ираном из-за одностороннего решения США о санкциях против ИРИ. Об этом в пятницу заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

"Если США принимают самостоятельное решение [о взаимодействии с другими странами], это не значит, что остальные государства должны ему следовать. Например, США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, но ЕС не сделал этого", - напомнил Чавушоглу. Он указал, что "если другая страна принимает неверные односторонние решения, то Турция не обязана к ним присоединяться".

"Другие страны могут говорить, что прекращают торговлю с Ираном, но Турция не станет разрывать торговое сотрудничество с этим государством. Страна, наложившая санкции [на Иран], не сможет наказать другие государства, которые не примкнули к ним. Мир уже не такой и таким не будет", - сказал министр.

Чавушоглу также предостерег от необдуманных шагов в отношении Ирана. "Любые негативные процессы в Иране повлияют на весь регион, на Турцию, Ирак, Сирию. Дестабилизация и хаос в Иране не пойдет на пользу никому: ни ЕС, ни другим странам. Иран - наш важный партнер, и мы продолжим с ним сотрудничать, хоть у нас и есть некоторые разногласия", - подчеркнул глава МИД Турции.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и анонсировал новые санкции, убеждая европейские страны в необходимости обязательно присоединиться к этим мерам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран Ирак Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости