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Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit

Международная панорама
29 июня, 12:37 дата обновления: 29 июня, 13:08 UTC+3

Текст документа будет опубликован в ближайшее время

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Материал из 1 страницы
Саммит ЕС в Брюсселе

Саммит ЕС в Брюсселе

© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ / POOL

БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств 27 стран ЕС (без Великобритании) принял итоговое заявление по переговорам о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после начала второго рабочего заседания саммита, посвященного этой теме.

"Итоговое заявление по Brexit принято", - сообщил Туск в своем Twitter.

"В документе содержится призыв к Великобритании ускорить выдвижение предложений по решению остающихся проблем, в частности, по Ирландии", - пояснил ТАСС европейский источник. Текст документа будет опубликован в ближайшее время.

Более подробно суть заявления изложил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье по прибытии на рабочую сессию открывшегося в четверг саммита. "Времени [на переговоры] осталось очень мало. Я хочу пригласить Великобританию представить [свою позицию по остающимся проблемным вопросам] в понедельник", - подчеркнул Барнье.

"В переговорах по Brexit мы достигли значительного прогресса, но огромные и серьезные разногласия остаются, в частности, по Ирландии и Северной Ирландии. Теперь мы ожидаем [публикации] британской Белой книги (плана действий по Brexit) и надеемся, что она будет содержать реалистичные и ценные предложения", - сказал европейский переговорщик. Он вновь подтвердил, что ЕС нацелен на "амбициозное партнерство с Великобританией по безопасности и торговле" после выхода этой страны из состава сообщества.

ЕС и Великобритания должны к октябрю завершить согласование текста соглашения о Brexit, чтобы успеть подписать и ратифицировать его к официальной дате выхода - 29 марта 2019 года. Главной проблемой там остается вопрос о режиме границы между покидающей ЕС в составе Соединенного королевства Северной Ирландией, и остающейся в ЕС Ирландией. Стороны опасаются возобновления сепаратистских тенденций в Северной Ирландии, если не удастся сохранить прозрачной границы в этой зоне. Реального прогресса на переговорах по Brexit не удается достичь с марта.

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