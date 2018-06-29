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Источник: ЕС может отказать в переходном периоде после Brexit при невыполнении соглашений

Международная панорама
29 июня, 13:58 UTC+3

Ранее в пятницу стало известно, что Саммит ЕС принял итоговое заявление по Brexit

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БРЮССЕЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. ЕС может отказать Лондону в переходном периоде после выхода Великобритании из ЕС (Brexit) в случае невыполнения достигнутых ранее договоренностей или несогласования к дню выхода (29 марта 2019 года) Соглашения о выходе. Об этом сообщил ТАСС европейский источник, комментируя положения итогового заявления саммита ЕС по Brexit.

"В нем речь идет, в частности, о том, что ЕС не сможет выполнить свое обязательство по предоставлению льготного трехлетнего период для адаптации экономики Великобритании к новым условиям после Brexit, если Лондон изменит свою ранее согласованную позицию, что не позволит ввести в силу соглашение о выходе к 29 марта", - сказал он.

Так дипломат прокомментировал следующую формулировку итогового заявления саммита: "Европейский совет признает, что если позиции Соединенного королевства будут меняться, то Евросоюз будет готов пересмотреть свои предложения в соответствии с принципами, изложенными в основополагающих принципах [переговоров с Великобританией], утвержденных [саммитами ЕС] 29 апреля и 15 декабря 2017 года, а также 23 марта 2017 года".

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