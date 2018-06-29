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МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"

Международная панорама
29 июня, 14:11 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 29, июня. /ТАСС

В дипведомстве считают, что посольство РФ дало тенденциозные и необоснованные оценки проекту

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ВИЛЬНЮС, 29 июня. /ТАСС/. Литовское внешнеполитическое ведомство выразило надежду на то, что Российская Федерация изменит свою позицию в отношении осуществляемого Литвой по согласованию с РФ ежегодного проекта "Миссия Сибирь" по увековечиванию памяти репрессированных литовцев. МИД балтийской республики в пятницу разместил на своем сайте комментарий такого содержания на заявление посольства РФ о приостановке проекта.

По версии дипведомства, посольство дало тенденциозные и необоснованные оценки "Миссии Сибирь". "Надеемся, что Российская Федерация не будет чинить искусственных препятствий и искать причин для приостановки инициативы", - сообщил МИД.

"Патриотический порыв молодых литовцев сопровождается широкой пропагандистской кампанией в Литве, имеющей очевидный обвинительный контекст в адрес современной России", - отметило в заявлении посольство. Оно также подчеркнуло, что российская сторона все это время (проекту 16 лет) доброжелательно способствовала проведению работ по увековечиванию памяти репрессированных.

Приостановка проекта, согласно заявлению посольства, связана с тем, что официальные структуры Литвы в последнее время предпринимают шаги, направленные на то, чтобы "максимально воспрепятствовать, а то и вовсе заблокировать" аналогичную военно-мемориальную деятельность посольства РФ на захоронениях советских воинов на территории балтийской страны. "Указанная мера будет действовать до тех пор, пока литовская сторона не предоставит реальную возможность возобновления военно-мемориальной деятельности. Принцип взаимности и в этом важном деле остается определяющим", - подчеркнуло посольство.

Как указывается в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия из-за ситуации с советскими памятниками в Литве временно приостанавливает выдачу виз литовцам - участникам проекта "Миссия Сибирь", но готова возобновить их поездки в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии.

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Захарова, Мария Владимировна
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