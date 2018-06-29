Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Сербии ожидает визита Путина в страну осенью 2018 года

Международная панорама
29 июня, 14:17 UTC+3

В Кремле пока не комментируют такую информацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осенью этого года, как ожидается, посетит Сербию, заявил в пятницу в эфире национального телевидения глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"[Министр иностранных дел России Сергей] Лавров сказал мне, что осенью президент России приедет в Сербию", - сказал Дачич.

Кремль пока не объявлял о таком визите.

Президент Сербии Александар Вучич 12 июня поздравил российский народ с национальным праздником - Днем России - и пригласил Путина посетить Сербию с визитом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Вучич, Александар Лавров, Олег Леонидович Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Сербия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
4
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости