Глава МИД Сербии ожидает визита Путина в страну осенью 2018 года

БЕЛГРАД, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осенью этого года, как ожидается, посетит Сербию, заявил в пятницу в эфире национального телевидения глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"[Министр иностранных дел России Сергей] Лавров сказал мне, что осенью президент России приедет в Сербию", - сказал Дачич.

Кремль пока не объявлял о таком визите.

Президент Сербии Александар Вучич 12 июня поздравил российский народ с национальным праздником - Днем России - и пригласил Путина посетить Сербию с визитом.