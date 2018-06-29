Украинский омбудсмен подтвердила возможность обмена заключенными с РФ в формате "23 на 23"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова подтвердила возможность обмена заключенными с Россией в формате "23 на 23".

"Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции, но в экстрадиции нам отказывает РФ. Мы стремимся забрать их путем политической договоренности. Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем", - сказала она в пятницу на пресс-конференции в посольстве Украины в Москве.

Ранее о такой возможности ранее уже заявляла вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Комментируя это предложение украинской стороны, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что предлагаемый украинской стороной способ взаимной передачи лиц для отбывания ими наказания на территории другой страны невыполним, поскольку речь идет и лицах, имеющих как гражданство РФ, так и Украины.

Поэтому, уверена российский омбудсмен, прежде двум странам надо решить вопрос об их статусе, а для этого необходимо выходить на заключение соответствующего двустороннего соглашения.