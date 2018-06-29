СМИ: армия Сирии вернула под контроль стратегические высоты в провинции Дераа

ТАСС, 29 июня. Сирийские войска при поддержке отрядов Сил национальной обороны (СНО) выбили в пятницу бандформирования со стратегических высот Телль-Змейтия в пограничной с Иорданией южной провинции Дераа. Об этом сообщила телестанция Al-Manar. По ее информации, рядом с этими высотами проходит военная дорога, которая связывает восточные и западные районы Дераа.

Операция в этом районе проведена по истечении срока перемирия, введенного в пятницу на 12 часов командованием сирийской армии. Захват высот, расположенных над центральной частью южного региона, позволит армии окружить и вынудить к капитуляции вооруженные группировки на юго-западе Дераа, рядом с провинцией Эль-Кунейтра.

Правительственные силы освободили ранее города Хирак и Эль-Карак к востоку от административного центра Дераа (110 км от Дамаска) и приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе.