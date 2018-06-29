Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: армия Сирии вернула под контроль стратегические высоты в провинции Дераа

Международная панорама
29 июня, 15:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Захват высот позволит армии окружить и вынудить к капитуляции вооруженные группировки на юго-западе Дераа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Сирийские войска при поддержке отрядов Сил национальной обороны (СНО) выбили в пятницу бандформирования со стратегических высот Телль-Змейтия в пограничной с Иорданией южной провинции Дераа. Об этом сообщила телестанция Al-Manar. По ее информации, рядом с этими высотами проходит военная дорога, которая связывает восточные и западные районы Дераа.

Операция в этом районе проведена по истечении срока перемирия, введенного в пятницу на 12 часов командованием сирийской армии. Захват высот, расположенных над центральной частью южного региона, позволит армии окружить и вынудить к капитуляции вооруженные группировки на юго-западе Дераа, рядом с провинцией Эль-Кунейтра.

Правительственные силы освободили ранее города Хирак и Эль-Карак к востоку от административного центра Дераа (110 км от Дамаска) и приближаются к контрольно-пропускному пункту Насиб на сирийско-иорданской границе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий назвал циничными призывы саммита ЕС по расследованию крушения Boeing MH17
2
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
7
Мексиканский "карнавал мертвых" пройдет на улицах Москвы 29 июня
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости