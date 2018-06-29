Премьер Малайзии пообещал судить своего предшественника Наджиба Разака

СИНГАПУР, 29 июня. /ТАСС/. Следственные органы Малайзии заморозили банковские счета политической партии Объединенная малайская национальная организация (ОМНО) и продолжают расследовать причастность к коррупции ее бывшего председателя, экс-премьер-министра Наджиба Разака.

Как сообщила газета The Star, по версии следствия ОМНО финансировалась за счет средств, похищенных из государственного инвестиционного фонда 1MDB. Разак перевел их на свои счета и использовал, в том числе для политической деятельности. Однако бывший премьер продолжает это отрицать, утверждая, что "деньги партии" - средства "добровольных спонсоров".

ОМНО управляла страной более 60 лет, вплоть до того, как 9 мая на всеобщих выборах проиграла находившемуся в оппозиции альянсу, возглавляемому Махатхиром Мохамадом.

Став премьер-министром, он инициировал расследование в отношении своего предшественника. Сейчас Махатхир пообещал, что в самое ближайшее время Разак предстанет перед судом по делу о хищениях в фонде 1MDB. "Думаю, что совсем скоро состоится суд над Наджибом. Но перед началом судебного заседания необходимо собрать неопровержимые доказательства его вины", - сказал премьер. "Следователи должны быть уверены, что адвокаты не смогут опротестовать собранные улики против Наджиба и его супруги", - добавил Махатхир.

Он также напомнил, что в результате обыска в квартирах и резиденции Наджиба было конфисковано драгоценностей, часов, дизайнерских аксессуаров на общую сумму более $247 тыс. "И это еще не считая наличных в разных валютах", - добавил Махатхир.

Фонд 1MDB, который был основан экс-премьером, оказался в центре скандала в 2015 году после того, как стало известно о нецелевом использовании около $4,5 млрд. Наблюдатели отмечают, что к этому могли быть причастны высокопоставленные лица, приближенные к бывшему главе правительства. Кроме того, на личных счетах Наджиба были обнаружены около $700 млн, которые также были переведены со счетов фонда. После чего он утверждал, что эти средства были перечислены саудовской королевской семьей на политические нужды возглавляемой им партии. Проведенное в то время расследование не выявило никаких нарушений.

Бывший глава правительства уже дважды подвергался допросам сотрудниками антикоррупционного ведомства, ему запрещено покидать пределы Малайзии.