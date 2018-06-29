СМИ: боевики в некоторых населенных пунктах Сирии согласились сдать свои вооружения армии

ТАСС, 29 июня. Вооруженные формирования в нескольких южных районах Сирии согласились сдать свое оружие и военную технику правительственной армии и заключить соглашение о локальном примирении. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его информации, боевики в населенных пунктах Тейба, Сайда, Умм-Маязин и Насиб к юго-востоку от провинциального центра Дераа объявили о принятии ими условий капитуляции.

Одновременно, как передало агентство, сирийские национальные флаги были подняты в пятницу над городом Абтаа в окрестностях Дераа. Местные жители, собравшиеся на центральной площади, приветствовали сирийские войска и заявили о поддержке военной операции против террористов на юге страны.

Как сообщил ранее телеканал Al Mayadeen, в Южной Сирии в пятницу на 12 часов было введено перемирие между правительственными силами и оппозицией.