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СМИ: боевики в некоторых населенных пунктах Сирии согласились сдать свои вооружения армии

Международная панорама
29 июня, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Кроме того, по данным агентства SANA, сирийские национальные флаги были подняты в пятницу над городом Абтаа в окрестностях Дераа

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ТАСС, 29 июня. Вооруженные формирования в нескольких южных районах Сирии согласились сдать свое оружие и военную технику правительственной армии и заключить соглашение о локальном примирении. Об этом сообщило в пятницу агентство SANA.

По его информации, боевики в населенных пунктах Тейба, Сайда, Умм-Маязин и Насиб к юго-востоку от провинциального центра Дераа объявили о принятии ими условий капитуляции.

Одновременно, как передало агентство, сирийские национальные флаги были подняты в пятницу над городом Абтаа в окрестностях Дераа. Местные жители, собравшиеся на центральной площади, приветствовали сирийские войска и заявили о поддержке военной операции против террористов на юге страны.

Как сообщил ранее телеканал Al Mayadeen, в Южной Сирии в пятницу на 12 часов было введено перемирие между правительственными силами и оппозицией.

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